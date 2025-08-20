В Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса, который будет включать среднюю школу на 2100 учеников и детский сад на 350 малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая готовность объекта составляет 42,1%. На строительной площадке ежедневно задействованы 230 рабочих и 27 инженерно-технических специалистов, а также 8 единиц техники.

Полностью завершены земляные работы, устройство котлована и фундаментной плиты. Практически закончены монолитные работы (98,97%) и кирпичная кладка (82,6%), а также работы по гидроизоляции: горизонтальная гидроизоляция фундаментов готова на 99,8%, вертикальная — на 83,1%. Активно ведутся работы по монтажу кровли (70,2%), внутренних инженерных сетей (электроснабжение, водопровод и канализация) и наружных коммуникаций.

«На сегодняшний день работы идут по графику. Будем продолжать следить за ходом строительства комплекса для наших детей», — рассказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.