В Котельниках продолжается благоустройство пруда в микрорайоне Силикат

В городском округе Котельники продолжается благоустройство набережной пруда в микрорайоне Силикат вблизи дома № 26. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству новых причалов, установке малых архитектурных форм и современного оборудования для детской игровой площадки, а также модернизации системы освещения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее здесь завершили укладку пешеходных дорожек, общая площадь которых составила 1000 квадратных метров, реконструировали лестничный сход к воде, подсыпали грунт и установили новые опоры освещения вдоль пешеходных зон.

В соответствии с проектом, на территории набережной будут установлены новые скамейки, урны и детские качели, смонтирована система освещения, уложена тактильная плитка для маломобильных граждан, а также проведены работы по дополнительному озеленению.

Кроме того, в рамках Муниципальной программы «Экология и окружающая среда» планируется очистить водную гладь пруда.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.