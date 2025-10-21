В Котельниках приступили к очистке пруда

Завершается благоустройство территории пруда в микрорайоне Силикат у дома №26 в Котельниках. В настоящее время ведутся финальные этапы работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты приступили к санитарной очистке самого водоема. В работе используется многофункциональная самоходная установка-амфибия «Mobitrac». В перечень работ входит: механизированное и ручное удаление водной растительности, сбор и транспортировка мусора, а также погрузка и вывоз растительных остатков к месту утилизации.

На сегодняшний день с водной поверхности уже удалено около 60 кубометров ряски. Очистка ведётся как с поверхности, так и на глубине до одного метра.

Завершить очистку пруда планируется до конца недели.

Благоустройство территории вокруг пруда практические завершено: здесь уложена плитка и бортовой камень, смонтированы и обшиты пирсы, подключено освещение, установлены малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.