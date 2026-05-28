В Котельниках педагогам рассказали о новой тактике вербовки подростков мошенниками

Если раньше аферисты охотились на взрослых, то теперь их мишенью становятся дети от 12 до 17 лет. Злоумышленники пишут в мессенджерах, предлагая легкий доход за проставление лайков и просмотр рекламы, а позже поручают более опасные задания. Если жертва отказывается, следует запугивание и шантаж.

Старший помощник городского прокурора Виктория Чиркова перечислила тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание: внезапное появление у ребенка денег или дорогих вещей, замкнутость, использование скрытых чатов, необычные слова вроде «легенда», «куратор», «явка», а также интерес к оружию.

Педагогам продемонстрировали видеоролик о методах работы мошенников и посоветовали показывать его ученикам. Основной упор — на предупреждение преступлений. Важно объяснять детям, что участие даже в «спецоперации» с неясными целями грозит уголовной ответственностью.

Учебным заведениям порекомендовали организовать родительские собрания и распространять информационные памятки. Самое важное — привить ребенку простое правило: если в интернете кто-то чужой просит совершить незаконное действие, нужно немедленно сообщить об этом родителям или учителям.