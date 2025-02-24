В Котельниках отметили День защитника Отечества

В День защитника Отечества в Котельниках прошли спортивные соревнования и творческие выступления. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одним из центральных событий стал Кубок городского округа Котельники по футзалу, где за главный приз сразились 8 команд. По итогам соревнований места распределились следующим образом:

место завоевала команда «13»; место заняла команда «Строитель»; место досталась команде «СВОи» (команда ВКС).

Также в рамках праздника состоялось вручение 10 золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Эти награды получили наши жители, успешно выполнившие нормативы комплекса.

А в Кузьминском лесопарке защитников Отечества поздравили яркими творческими выступлениями лучших коллективов округа. Гости могли попробовать свои силы в стрельбе из лука, посетить увлекательные мастер-классы и написать письмо солдату.

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