В Котельниках открыли Парту героя в честь ветерана Великой Отечественной войны

Работая над проектом «Парта героя», Совет Старшеклассников школы № 2 вместе с педагогами-наставниками изучили книгу воспоминаний жителей города Котельники «И нам нужна была одна Победа». Ребят привлекла история, рассказанная участником ВОВ Кириллом Ивановичем Жицким, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Педагоги, давно работающие в школе, подтвердили, что ветеран не раз встречался со школьниками Котельников и, вспоминая события прошедшей войны, рассказывал о своем боевом и жизненном пути. Он проводил для ребят Уроки Мужества. Семья ветерана до сих пор проживает городе, а двое внуков — Михаил и Алексей — учились в нашей школе.

Кирилл Иванович Жицкий является ярким примером служения Родине. В годы ВОВ пошел добровольцем в армию. На фронте был летчиком и выполнял сложнейшие задачи по доставке оружия и продовольствия партизанам Белоруссии.

Награжден орденом «Великой Отечественной Войны 1-й степени», а также орденом «За боевые заслуги перед Отечеством».

В торжественном мероприятии открытии Парты героя приняли участие родные и близкие ветерана Великой Отечественной войны — сын с супругой и внуки.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.