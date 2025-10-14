В Котельниках открылась обновленная экспозиция музея локальных войн с трофеями СВО

В Котельниках в школьном музее локальных войн, расположенном в школе № 1, состоялось открытие обновленной экспозиции. Знаковым событием стало посещение выставки участниками специальной военной операции из Ассоциации ветеранов СВО, которые высоко оценили ее историческую достоверность и вклад в патриотическое воспитание. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За несколько последних месяцев коллекция музея значительно пополнилась новыми экспонатами, доставленными с фронта. Центральное место в обновленной экспозиции заняли реальные трофеи, переданные военными подразделениями. Среди них — сбитые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), элементы вооружения и экипировки стран НАТО, а также вражеские бронежилеты и каски. Эти предметы наглядно демонстрируют реалии современного боя и характер противодействия, с которым сталкиваются российские военнослужащие.

«Музей, первоначально открывшийся весной 2024 года, посвящен памяти бойцов-интернационалистов и участникам локальных войн. Обновление экспозиции подчеркивает преемственность поколений и расширяет концепцию, включив в нее героев специальной военной операции. Таким образом, музей становится единым пространством памяти и славы для всех защитников Отечества», — рассказал заместитель главы городского округа Николай Оленев.

Особый эмоциональный отклик у посетителей вызывает мультимедийная часть экспозиции. На большом экране транслируются уникальные видеоматериалы, записанные непосредственно бойцами в зоне проведения СВО. Эти кадры позволяют глубже понять обстановку и подвиг российских военных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.