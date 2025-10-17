В Котельниках демонтировали незаконный торговый павильон

В Московской области продолжается системная работа по упорядочиванию нестационарной торговли. В рамках этой деятельности во всех городских округах, включая Котельники, пересматриваются схемы размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

16 октября в микрорайоне Ковровый городского округа Котельники был демонтирован незаконный торговый павильон, расположенный у дома № 6. Снос проведен после того, как владелец объекта в установленные сроки не выполнил предписание о самостоятельном устранении нарушения, основанное на вступившем в законную силу решении суда.

Данный НТО стал уже 17-м по счету объектом, демонтированным на территории округа с начала года.

Системная работа по наведению порядка в сфере уличной торговли является частью общеобластной стратегии, направленной на создание комфортной городской среды, обеспечение безопасности граждан и соблюдение единых стандартов ведения предпринимательской деятельности. В ближайшее время работа по приведению торговой инфраструктуры в соответствие с новыми требованиями в Котельниках будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.