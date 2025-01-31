В Котельниках благоустроят территорию вблизи пруда в мкр Силикат

Объявлена закупка на выполнение работ по благоустройству общественной территории в мкр. Силикат городского округа Котельники. Соответствующее извещение опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы будут проводиться на общественной территории вблизи пруда по адресу: г. Котельники, мкр. Силикат, д. 26.

Подрядчику нужно будет произвести подготовительные и демонтажные работы; настроить работу наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, системы электроснабжения; произвести благоустройство и озеленение территории и др.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.