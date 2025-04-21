В Котельниках 27 апреля пройдет Пасхальный фестиваль

27 апреля в живописном парке «Белая Дача» в округе Котельники состоится традиционный Пасхальный фестиваль, который приглашает всех желающих отпраздновать Светлый Праздник Пасхи вместе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 12:00 гостей ждет насыщенная развлекательная программа, включающая традиционные игры и конкурсы, народные хороводы и русские забавы. Для маленьких посетителей подготовлены увлекательные мастер-классы, где дети смогут своими руками создать яркие сувениры и поделки, посвященные празднику Пасхи. Также зрителей ожидает яркое театральное представление, подготовленное талантливыми ребятами Воскресной школы Храма Святого мученика Виктора воина (Дамасского).

Увидеть старинную историю ожившей в наши дни — настоящее удовольствие. Аромат свежего горячего чая из самовара и вкуснейшие пироги сделают встречу особенно теплой и душевной.

Адрес проведения фестиваля: г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 1а, Усадебно-парковый парк «Белая Дача». Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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