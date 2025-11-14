В Космодемьянской школе Рузы открыли пункт приема батареек и «добрых крышечек»

Ученики Космодемьянской школы Рузского муниципального округа открыли пункт приема использованных батареек и пластиковых крышечек. К их инициативе уже присоединились учителя и жители поселка. Об этом рассказали в Молодежном медиацентре Рузского муниципального округа.

Волонтеры из Космодемьянской школы организовали на базе своего учебного заведения пункт сбора батареек и «добрых крышечек». Сюда приносят вторсырье не только сами школьники, но и педагоги, а также местные жители, которые с интересом поддерживают экологические акции ребят.

Собранные батарейки и крышечки регулярно передаются через Молодежный медиацентр Рузского муниципального округа на специализированные предприятия, где отходы проходят переработку.

Вырученные средства от сдачи вторсырья направляют на благотворительные цели — помощь нуждающимся и поддержку социальных проектов.

«Подобные инициативы положительно влияют как на экологию округа, так и на развитие волонтерского движения в Рузском муниципальном округе,» — сказал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.