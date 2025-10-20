В корпусе Дрезненской школы № 1 Орехово-Зуевского округа стартовал капремонт

сегодня в 15:34

Во втором корпусе Дрезненской школы №1 приступили к капремонту. Ход работ проверил глава Орехово-Зуевского округа, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Заголовацкий и родители учащихся, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школу ждёт масштабная перезагрузка: здесь появится актовый зал, столовая станет больше (будет полный цикл приготовления пищи), футбольное поле.

«Дрезна славится зданиями Зиминских мануфактур, хирургом Седовым, который научил весь мир бороться с варикозом. Впишем эту историю в стены школы», — поделился Руслан Заголовацкий.

Программу капитального ремонта школ в Орехово-Зуевском городском округе на 2026 год начали реализовывать досрочно. В планах — 4 образовательных учреждения.

«Такой подход позволяет параллельно вести демонтаж, проектирование, проходить экспертизу. В целом гарантировать то, что школы встретят 1 сентября 2026 года полностью обновленными», — отметил Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», - сказал Воробьев.