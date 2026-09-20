В Королевской клинической больнице работает временный избирательный участок для пациентов

На участке В Королевской клинической больнице голосуют пациенты стационаров, у которых нет возможности покинуть медучреждение и прийти на выборы. Об этом сообщила пресс-служба администарции городского округа Королев.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность отдать свой голос. Я уже сделала свой выбор, мои родственники голосовали на избирательном участке. Я считаю, что каждый гражданин России должен проголосовать. Мы хотим жить в стабильной стране», — поделилась впечатлениями одна из пациенток.

Подобная практика организации временных участков традиционно применяется в городе для соблюдения избирательных прав граждан, находящихся на длительном стационарном лечении.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.Узнать номер и адрес участка можно на официальном сайте ЦИК России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.