В Королеве живут свыше 2,5 тыс многодетных семей

В Королеве прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В зале детской хоровой школы «Подлипки» собрались более 300 жительниц наукограда, среди них — многодетные и приемные мамы, а также мамы военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С одним из самых добрых праздников женщин поздравили глава Королева Игорь Трифонов и настоятель Богородицерождественского храма Димитрий Поповский.

«Вы даете каждому ребенку самое главное — умение любить и быть любимым. Это на самом деле самый большой дар, который каждому очень важно пронести через всю свою жизнь. Я хочу вас всех поздравить с вашим праздником, сказать огромное спасибо за ваше большое сердце», — сказал Игорь Трифонов.

Особые слова благодарности глава города адресовал многодетным мамам. В Королеве проживает более 2 500 многодетных семей, 17 из них воспитывают семерых и более детей, например, жительница города Екатерина Янушевич вместе с супругом воспитывает 12 детей. Знаком «Материнская слава» награждены 13 королевских мам.

В числе участников праздника — и приемные мамы. В Королеве 370 семей, которые приняли детей, оставшихся без попечения родителей. Так, Татьяна и Рамазан Салахи воспитывают четверых приемных сыновей, а супруги Басте — двух приемных дочерей.

В честь Дня матери городские творческие коллективы подготовили для женщин концертную программу, а волонтеры благотворительного фонда «Окно в мир» вручили мамам памятные подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.