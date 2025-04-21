В Королеве завершили установку и провели пробный запуск нового «Вечного огня»

Новый мемориальный комплекс появился в центральном сквере мкр. Юбилейный в Королеве, у памятника Защитникам Отечества, который был открыт в микрорайоне 9 мая 2005 года. В честь 80-летия Великой Победы у подножия монумента будет зажжен Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В основание мемориала установлена плита из красного полированного гранита, на которой расположена металлическая звезда золотистого цвета и ветроустойчивая газовая горелка.

Ранее специалисты газовой службы проложили газопровод и обеспечили технологическое присоединение, а после завершения монтажа всех элементов конструкции провели пробный технический запуск и проверку оборудования.

Торжественное открытие нового мемориального комплекса состоится в начале мая, а в День Великой Победы почтить память о героях, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины, и возложить к мемориалу цветы смогут все жители города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.