В Королеве завершили работы по комплексному благоустройству дворов

В Королеве завершилось благоустройство дворовых территорий. В 2024 году в план ремонта вошли еще 11 дворов. В каждом из них провели замену асфальтового покрытия проездов, обновили пешеходные дорожки и детские игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двор — это место, где играют на детских площадках малыши, отдыхают на скамейках жители старшего поколения, занимается физкультурой на турниках и уличных тренажерах молодежь. Каждый двор должен быть современным, безопасным и комфортным.

В Королеве создаются именно такие дворы — благодаря программе губернатора Подмосковья по комплексному благоустройству за последние годы в наукограде обновлено более 200 придомовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.