В Королеве завершили благоустройство дворовых территорий

Обновление дворовых территорий является одним из важных направлений в работе городских властей наукограда. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в Королеве благоустроили десять дворов для комфорта жителей 28 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновления коснулись территорий на улицах М. М. Глинкина, Толстого, Комсомольская, Суворова, Октябрьский бульвар, А. И. Тихомировой, Большая Комитетская, Болдырева, Циолковского и Исаева.

В ходе работ была полностью обновлены внутридворовые проезды и тротуары, заменено асфальтовое покрытие, установлены новые бордюрные камни и созданы удобные подходы к входам в подъезды. Кроме того, оборудованы дополнительные парковочные места и проведено озеленение, а также установлены лавочки и урны.

Работы были выполнены с учетом мнения жителей, что позволило учесть их пожелания и запросы. Теперь жители Королева могут наслаждаться комфортом обновленных дворов, где стало безопаснее и приятнее проводить время на свежем воздухе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.