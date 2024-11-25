В Королеве завершилась установка 6 детских игровых площадок

Новые современные игровые комплексы устанавливаются в Королеве по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева каждый год. В этом году во дворах многоквартирных домов появились еще шесть новых площадок — они установлены на месте старых, которые уже требовали замены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое игровое пространство появилось на улицах 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16, Октябрьская, д. 25/26, Горького, д. 12, Мичурина, д. 2, д. 4, а также в микрорайоне Юбилейный на улице Пушкинская, д. 7, д. 9 и в микрорайоне Первомайский на улице Советская, д. 6, д. 8 и улице Октябрьская, д. 6. Адреса дворов, в которых старые площадки нужно заменить на новые, выбирали совместно с жителями.

Площадь каждого игрового комплекса — 300 квадратных метров. Для детей здесь оборудованы качели и карусели, веревочные лабиринты и горки. А самым маленьким посетителям понравятся специальные «песочные дворики», расположенные чуть в стороне от игровых элементов, чтобы малышам не мешали игры ребят постарше.

Все комплексы установлены по современным стандартам, а игровые элементы изготовлены из качественных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Кроме того, на площадках оборудованы удобные скамейки и урны, уличное освещение и видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.