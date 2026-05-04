В Королеве завершают подготовку к празднованию 9 Мая

Подготовка к 81-й годовщине Победы завершается в Королеве. В наукограде благоустраивают мемориалы и устанавливают новые арт-объекты к 9 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году главным украшением Мемориала Славы стала новая композиция с надписью «ПОБЕДА». Арт-объект высотой около трех метров выполнен из металла и прозрачных элементов, его дополнили красными звездами и крыльями ангела. Конструкция уже стала частью праздничного оформления города.

Вокруг мемориала разобьют цветочные клумбы. Ежегодно для создания ярких композиций здесь высаживают более 20 тысяч цветов.

Также в Королеве приводят в порядок другие мемориальные комплексы. На объектах проводят необходимый ремонт, уборку памятников и постаментов, благоустраивают прилегающие территории.

9 мая жители смогут возложить цветы к городским мемориалам и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.