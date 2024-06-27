В Королеве завершают благоустройство «народных троп»

На территории Московской области продолжается реализация программы «Пешком». В ходе работ специалисты муниципалитетов обустраивают «народные тропы», обеспечивая удобный и быстрый доступ к основным объектам инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году новые удобные пешеходные дорожки уже появились по следующим адресам: вдоль дома 3 на улице комитетский лес, ведущая к главному входу школы № 6; вдоль автодороги к техникуму технологий и дизайна на улице Стадионная, д. 1; от автобусной остановки вдоль дома 41 на Октябрьском бульваре и ЖК «Созвездие»; от дома 1/5 на улице Большой тупик мкр. Первомайский, ведущая к ж/д станции «Фабрика 1 мая».

Именно эти тропы используются королевцами и часто помогают значительно сократить путь.

До конца лета проведут обустройство еще одной «народной тропы» — на улице Советской микрорайона Первомайский.

В 2022 году было обустроено 10 пешеходных дорожек, в 2023 году проложили 3 народной тропы. Локации выбираются исходя из обращений жителей, соединяя между собой маршруты до поликлиник, школ, детских садов, остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.