В Королеве зарегистрироваться в качестве ИП и открыть счет в банке можно в МФЦ

В Королеве зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет в банке можно, не выходя из офиса МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Такая услуга сегодня доступна всем желающим открыть свой бизнес в городском Многофункциональном центре. Для этого в МФЦ работает специальное окно для бизнеса, сотрудники которого имеют специальное образование и большой опыт.

Специалисты МФЦ в короткие сроки помогут оформить все необходимые документы, чтобы не допустить технических ошибок, которые нередко являются причиной отказа от регистрирующего органа. Кроме электронной регистрации ИП здесь же заявитель может открыть и зарегистрировать расчетный счет в Сбербанке, отделение банка при этом посещать не нужно.

Для получения услуги необходимо иметь при себе только паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

Сегодня в Королеве работает 4 офиса МФЦ и одно территориально обособленное подразделение в разных микрорайонах города, это 46 окон очного приема и 23 места для доступа жителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Всего королевские подразделения МФЦ оказывают 407 услуг, 209 из них — в электронном виде. Только за последний год за разными услугами в отделения центра обратились более 600 тысяч заявителей.

В числе наиболее популярных услуг — подача документов на регистрацию права и кадастровому учету по экстерриториальному принципу, а также документов на оформление биометрического загранпаспорта. Кстати, последнюю услугу МФЦ Королева стал оказывать одним из первых в Московской области, за время ее действия оформлено уже более 700 паспортов.

Все более востребованной становится и услуга по очной идентификация пользователя для выдачи сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. Этот проект был запущен в конце 2023 года, за время работы оформлено более 500 сертификатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.