В Королеве заработал каток «КосмоЛед»

1 декабря королевцы получили замечательный подарок ко Дню начала зимы: рядом с ДК им. М. И. Калинина начал работу открытый каток с искусственным льдом «КосмоЛед». Благодаря современному оборудованию, каток будет функционировать даже при температуре до +10 градусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«КосмоЛед» впервые открылся в 2018 году и сразу завоевал популярность среди королевцев и туристов, привлекая более полутора тысяч посетителей в неделю. Вечером каток превращается в настоящую зимнюю сказку: огни праздничной иллюминации и звуки музыки создают идеальную атмосферу для семейного отдыха и активного времяпрепровождения.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Специально для всех желающих по вторникам и четвергам проводятся бесплатные сеансы с 11:00 до 12:00.

Всего в городском округе Королев планируется организовать более 14 катков, которые будут залиты при достаточном снежном покрове и устойчивой минусовой температуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.