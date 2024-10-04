В Королеве вручили награды педагогам в преддверии Дня учителя

Праздничная церемония награждения работников образования в преддверии Дня учителя состоялась в хоровой школе «Подлипки». Глава города Игорь Трифонов вместе с депутатом государственной Думы Аллой Поляковой и заместителем министра образования Московской области Сергеем Куколевым поздравили с профессиональным праздником учителей и вручили награды — почетные звания, грамоты, благодарности региональных и федеральных министерств. 60 лучших педагогов получили награды, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

«Профессия педагога требует самоотдачи, высокого профессионализма и большого сердца. Убежден, что здесь не бывает случайных людей, быть учителем — это призвание. Дорогие педагоги! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть невзгоды обходят стороной, и все мечты обязательно сбываются!» — отметил Игорь Трифонов.

В ходе мероприятия почетными наградами были отмечены ветераны педагогического труда и учителя, добившиеся высоких показателей в работе. Среди тех, кто получили награду 4 октября — директор школы № 13 Ирина Сухова. Ей вручили почетный знак городского округа Королев Московской области «Серебряный герб городского округа Королев». Нагрудный знак «За верность профессии» вручили директору гимназии № 11 с углублённым изучением иностранных языков» Людмиле Тимчишиной.

Завершился праздник концертом, для гостей выступили творческие коллективы наукограда.

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