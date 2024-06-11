В Королеве установят мемориальную доску погибшему при исполнении долга пожарному

Вопрос об установке мемориальной доски командиру отделения 80 пожарно-спасательной части, старшему сержанту внутренней службы Рустаму Накибову рассмотрели на заседании комиссии по увековечиванию памяти в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С такой инициативой в городскую администрацию обратилось руководство 18 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

В пожарной части Королева Рустам Накибов проходил службу с 2018 года, в 2022 году был назначен на должность командира отделения 80 пожарно-спасательной части 18 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Погиб Рустам 25 июня 2023 года, выполняя свой служебный долг при тушении пожара. Посмертно награжден «Орденом Мужества».

Мемориальную доску планируют установить на фасаде здания 80 пожарно-спасательной части в Королеве, по улице Калининградская, д. 29/1. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Совета депутатов городского округа Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

