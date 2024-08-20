В Королеве усилят меры безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню города, а также выборов в Совет депутатов городского округа Королёв Московской области, сообщили в местной администрации.

Защищенность социальных объектов обсудили в администрации Королева на заседании Антитеррористической комиссии, которую провёл глава города Игорь Трифонов.

В целях обеспечения комплексной безопасности будут выставлены круглосуточные посты охраны, в учреждениях еще раз проверят работоспособность «тревожных кнопок» и камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Охрану правопорядка в эти дни будут обеспечивать усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Скоро во всех образовательных учреждениях округа начнется «Месячник безопасности». На открытых уроках, классных часах и мастер-классах по антитеррористической безопасности детям напомнят правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.