В Королеве убрали около тысячи аварийных и сухостойных деревьев в 2025 году

В Королеве с начала 2025 года специалисты муниципального предприятия «Автобытдор» удалили около тысячи сухих и аварийных деревьев. Работы провели в рамках ухода за зелеными насаждениями и обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме вырубки, коммунальные службы провели санитарную обрезку более 700 деревьев, чтобы улучшить внешний вид крон и предотвратить образование излишне густых ветвей, которые могут ломаться при сильном ветре или осадках.

Особое внимание уделялось деревьям вдоль дорог и в общественных пространствах. Также регулярно обрезают кустарники и ухаживают за живыми изгородями, чтобы сохранять ухоженный облик городских территорий.

Заявку на проведение подобных работ можно оставить через мобильное приложение «ЕДС Королев», на портале eds-korolev.ru или по телефону 8 (499) 929-99-99.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.



«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.