В Королеве торжественно проводили призывников на военную службу

Торжественные проводы юношей на службу в вооруженные силы стало доброй традицией для Королева. Призывников напутствуют глава города, депутаты горсовета, представители общественных организаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Очередная церемония состоялась в городском молодежном центре «Космос». Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные памятные подарки — часы. Успехов ребятам также пожелали военный комиссар городов Мытищи и Королёв Андрей Ясников, председатель Совета ветеранов, контр-адмирал Владимир Ковтуненко, а также настоятель Богородицерождественского храма отец Димитрий. Поддержать новобранцев пришли родители и близкие родственники.

Ребята рассказали, что служить Отечеству для них — это не только священный мужской долг, но и большая честь. Многие с детства мечтали попасть на флот или в танковые войска. Примером стали истории отцов и дедов, поэтому свой выбор они сделали осознанно.

По словам военного комиссара городских округов Мытищ и Королёв Андрея Ясникова, с каждым годом желающих пройти срочную службу становится больше. В рамках осенней кампании призыву подлежат 142 королевца, весной на службу в ряды Вооруженных сил России отправились 124 молодых человека.

Призывники отправляются служить в разные воинские части, в основном расположенные на территории Московского и Ленинградского округов. Ребята выбирают службу в рядах сухопутных и воздушно-десантных войск, военно-космических сил, в национальной гвардии России. Многие еще до призыва прошли подготовку и получили военно-учетную специальность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.