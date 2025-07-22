В Королеве стартовало комплексное благоустройство 9 дворов

В этом году в плане благоустройства — десять дворов, которые расположены у 28 многоквартирных домов Королева. В двух из них — на улице Комсомольской и улице Глинкина — обновление уже полностью завершено и жители шести домов оценивают результаты. В трех рабочие доделывают последние штрихи — устанавливают скамейки и проводят озеленение. Еще в пяти работы в самом разгаре, все они завершатся до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновление дворовых территорий — особая задача для городских властей. Двор — это место, где играют на детских площадках малыши, отдыхают на скамейках жители старшего поколения, встречается и общается молодежь. Каждый двор должен быть современным, безопасным и комфортным.

Благодаря программе по комплексному благоустройству в Королеве создаются именно такие дворы. По согласованию с жителями здесь обновляются пешеходные дорожки, проводится замена асфальтового покрытия, обустраиваются удобные пути к подъездам, устанавливаются скамейки, где требуется, оборудуется дополнительное парковочное пространство и высаживаются деревья и кустарники.

Всего за последние пять лет в наукограде благоустроено более 300 дворовых территорий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.