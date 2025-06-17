В Королеве стартовали работы по благоустройству дворов

Каждый год в Королеве ведется обновление дворовых территорий. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в округе благоустроят 10 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь рабочие полностью заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят новый бордюрный камень и сделают удобные подходы к подъездам. Кроме того, будут оборудованы дополнительные парковочные места и проведено дополнительное озеленение.

В настоящее время работы ведутся во дворах на улицах Глинкина и Комсомольская.

Все работы планируется завершить до конца лета.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.