В Королеве стартовала традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая объединяет всю страну в преддверии Дня Победы. Памятная акция в наукограде проводится ежегодно весной. Волонтеры раздают на улицах Королева символы Победы жителям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества и приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Георгиевская лента символизирует память о погибших воинах, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Носить ее на груди — значит выразить уважение и благодарность всем, кто отдал свою жизнь за мир и свободу нашей страны.

Акция продлится до 9 мая включительно. Всего ко Дню Победы в Королёве раздадут более 5 тысяч Георгиевских ленточек.

Сегодня Георгиевская лента — это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды.

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