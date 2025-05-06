В Королеве стартовала акция «Письмо Победы»
Фото - © Администрация г.о. Королёв
В королевском молодежном центре «Космос» стартовала акция «Письмо Победы». Это возможность выразить благодарность ветеранам, сражавшимся за нашу страну во времена Великой Отечественной войны. Каждый желающий может присоединиться и написать теплые слова героям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Акция «Письмо Победы» проводится в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она стала традиционной и каждый год объединяет жителей разных возрастов.
На этой неделе каждый житель Королева может оставить свои слова благодарности ветеранам, которые боролись за Родину в Великой Отечественной войне, а также тем, кто в настоящее время стоит на защите нашей страны.
- 5 мая: с 10:00 до 18:00;
- 6 и 7 мая: с 10:00 до 20:00;
- 8 и 9 мая: с 13:00 до 18:00.
По адресу: ул. Гагарина, д. 19, молодежный центр «Космос», Центральный городской парк.
Акция продлится до 9 мая включительно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.