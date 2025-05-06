В Королеве стартовала акция «Письмо Победы»

В королевском молодежном центре «Космос» стартовала акция «Письмо Победы». Это возможность выразить благодарность ветеранам, сражавшимся за нашу страну во времена Великой Отечественной войны. Каждый желающий может присоединиться и написать теплые слова героям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Письмо Победы» проводится в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она стала традиционной и каждый год объединяет жителей разных возрастов.

На этой неделе каждый житель Королева может оставить свои слова благодарности ветеранам, которые боролись за Родину в Великой Отечественной войне, а также тем, кто в настоящее время стоит на защите нашей страны.

5 мая: с 10:00 до 18:00;

6 и 7 мая: с 10:00 до 20:00;

8 и 9 мая: с 13:00 до 18:00.

По адресу: ул. Гагарина, д. 19, молодежный центр «Космос», Центральный городской парк.

Акция продлится до 9 мая включительно.

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