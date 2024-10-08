В Королеве стартовал второй этап конкурса «Народный участковый-2024»

Проголосовать за участкового можно на официальном сайте главного управления министерства внутренних дел МВД России по Московской области.

Свой выбор жители нашего города смогут сделать до 16 октября 2024 года. В ходе онлайн-голосования будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Московскую область на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.