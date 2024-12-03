В Королеве состоится ярмарка вакансий 5 декабря

5 декабря с 11:00 до 14:00 в ЦДК им. М. И. Калинина по адресу: г. Королев, ул. Терешковой, 1, пройдет традиционная ярмарка вакансий, которая ежегодно дает возможность королевцам найти работу мечты, а городским предприятиям — привлечь в свою компанию профессионалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На предстоящей ярмарке свои вакансии для жителей представят крупные предприятия наукограда — ПАО «РКК Энергия», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ЦНИИмаш», АО «КБ ХИМмаш», АО «НПО ИТ», ООО «Калининградхлеб», фабрика «Передовая текстильщица», ООО «КоролевФарм», МБУ «Автобытдор», Королевский завод свай, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, спорта, образования, малый и средний бизнес наукограда.

Участникам расскажут о перспективах карьерного роста на предприятиях, о требованиях к работе и преимуществах, а также о возможностях обучения востребованным на производстве специальностям. Договориться о дальнейшем взаимодействии стороны смогут на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.