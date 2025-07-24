В Королеве раскрыли 132 преступления благодаря системе «Безопасный регион»

Полицейские Королева подвели итоги работы за I полугодие. Правоохранители отметили, что в предупреждении и своевременном раскрытии правонарушений все большую роль играет городская система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она помогает быстро реагировать на возникающие угрозы и способствует быстрому установлению виновников происшествий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Только в 2025 году с помощью камер видеонаблюдения оперативно раскрыто 132 преступления. В настоящее время на территории городского округа Королёв установлено 2 469 камер видеонаблюдения с выводом в дежурную часть УМВД.

Самое большое количество камер размещено в жилом секторе — 973 единицы, а также в школах, детских садах и других образовательных учреждениях — 918. В местах массового пребывания граждан установлено 396 камер, на автомобильных дорогах и перекрестках — 104, в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах — 59, на въезде и выезде из города — 17, на объектах транспорта — 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил эффективность работы системы «Безопасный регион».

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и в каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион», — сказал губернатор.

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