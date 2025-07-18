В Королеве проверяют готовность школ к приему детей

1 сентября свои двери для юных жителей в Королеве откроют 22 образовательных комплекса, которые расположены в 100 зданиях. Подготовка к новому учебному году ведется на всем протяжении летних каникул, а проверяет ее результаты специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники комитета образования, МВД, ГАИ, Росгвардии и других надзорных органов.

Сегодня готовность к встрече детей проверили в королёвской гимназии № 5. Она располагается в двух зданиях — основное было построено в 1967 году, в 2020-м для школы возвели новый дополнительный корпус.

За летние месяцы в гимназии провели большую работу — выполнили необходимый косметический ремонт, обновили классы и коридоры, спортивный и актовый залы, приобрели дополнительное учебное оборудование и материалы.

Особое внимание проверяющих — безопасность учеников. Специалисты оценили систему противопожарной защиты, исправность сигнализации, «тревожных» кнопок и видеонаблюдения, а также проверили пищеблок и столовую на соответствие всем требованиям и нормам.

Итогами проверки комиссия осталась удовлетворена: в День знаний гимназия вновь готова принять более 1500 учеников и 126 педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

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