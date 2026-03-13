В Королеве провели выездную администрацию 12 марта

Встреча с жителями в формате «Выездная администрация» прошла 12 марта в молодежном центре «Космос» в Королеве. Горожане задали вопросы представителям администрации, управляющих компаний и городских служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы жителей отвечали первые заместители и заместители главы города, а также руководители управляющих компаний и профильных служб. Основные обращения касались содержания многоквартирных домов, качества работы УК и уборки придомовых территорий. Все вопросы зафиксировали и передали профильным специалистам для детальной проработки.

Особое внимание уделили оперативному решению проблем. Жительница дома на улице Болдырева обратилась к руководителю УК «Жилкомплекс» по вопросам содержания здания.

После завершения официальной части представитель компании встретился с жильцами во дворе, чтобы оценить ситуацию на месте. По итогам обхода подрядным организациям дали соответствующие поручения.

В администрации напомнили, что встречи в формате «Выездная администрация» проходят в Королеве два раза в месяц. Информацию о датах и местах проведения публикуют на официальных ресурсах администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.