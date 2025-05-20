В Королеве провели семинар о защите от телефонных мошенников

Старший помощник прокурора Николай Лисин рассказал ребятам, что только с начала года более 100 жителей Королева пострадали от аферистов и объяснил им, как не попасться на уловки мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Также на семинаре обсудили и то, почему категорически нельзя помогать мошенникам — например, становиться дропперами, которые оформляют банковские карты для преступников.

«Мы проводим такие мероприятия регулярно. Это часть нашей работы по просвещению граждан: очные встречи проходят раз в квартал, а информация размещается на сайтах прокуратуры и в СМИ. Как показывает практика, такие мероприятия оказывают высокую эффективность и помогают предотвратить массовое вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», — отметил Николай Лисин.