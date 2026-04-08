В Королеве провели лекцию о Луне в рамках недели космоса

Мероприятие прошло в космическом шатре на Центральной площади и собрало всех желающих. Лекцию провела научный сотрудник отдела «Новейшая история города» музейного объединения Королева Вера Евстифеева.

Слушателям рассказали об этапах изучения Луны — естественного спутника Земли. Участники узнали, как человечество постепенно раскрывалo ее тайны, какую роль Луна сыграла в искусстве, литературе и культуре, а также познакомились с современными научными открытиями и проектами по ее исследованию.

Организаторы отмечают, что Неделя космоса дает возможность бесплатно посетить лекции и встречи с представителями космической отрасли, учеными и популяризаторами науки. Такие события помогают школьникам и молодежи больше узнать об освоении Вселенной и вдохновляют на интерес к науке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.