В Королеве провела прием граждан по вопросам образования

Прием граждан по вопросам образования в Королеве прошел в рамках «Всероссийского дня приема педагогов». Вопросы принимались как очно, так и в онлайн-формате, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На вопросы учителей отвечала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова, заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев и секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Трифонов.

Заявители из Королева пришли на встречу лично. Один из ключевых вопросов, в ходе приема — завершение ранее начатого строительства школы в жилом комплексе «Золотые ворота». Также обратившихся волновали вопросы, связанные с программой капитального ремонта учреждений дополнительного образования, которые являются основой системы образования города.

«Создание комфортной образовательной среды — это один из приоритетов для жителей городов, который, к слову, заложен в Народную программу „Единой России“.Тематические встречи с гражданами региональная общественная приемная „Единой России“ организует на постоянной основе. Сегодня мы отвечали на вопросы, не только связанные напрямую с развитием образования в регионе, но и приняли обращения, которые носят личный характер. Также считаем это важным, ведь благополучие наших учителей прямо влияет на результат их работы», — сказала Алла Полякова.

В онлайн-формате задавали вопросы жители Щелково. Также были приняты в работу вопросы из Ступино, Ленинского городского округа и Мытищ. Руководитель

общественных приемных «Единой России» в Московской области Алла Полякова отметила, что такой формат положительно зарекомендовал себя. Заявители

поднимали вопросы в сфере образования, строительства новых школ. Одним из актуальных вопросов стала разработка федеральной общеобразовательной

программы для детей с неродным русским языком.

«Эта инициатива поможет детям быстрее интегрироваться в образовательную среду. Также, такая программа будет способствовать укреплению межкультурного диалога

в нашем многонациональном обществе», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в г. о. Королев Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе – 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный – на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления – в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни – очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», – добавил Воробьев.