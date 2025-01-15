В Королеве проведут благоустройство территории «Папанинской дачи»

В Королеве появится новое современное место для прогулок и отдыха. В 2025 году начнется благоустройство «Папанинской дачи», сообщает пресс-служба администрации округа.

Территория «Папанинской дачи» расположена в микрорайоне Юбилейный Королева, вблизи улиц Ленинская и Пушкинская. Такое название она получила, потому что в советское время здесь располагалась дача выдающегося исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, доктора географических наук, контр-адмирала Ивана Папанина.

Участок площадью 7 га долгое время находился в федеральной собственности и не использовался. Жители Королева не раз обращались к городским властям с просьбой благоустроить территорию. Разработка проекта обновления парка стала возможной после передачи участка муниципалитету, его главная цель — сохранение природного ландшафта и создание современных условий для отдыха жителей.

Проект благоустройства парка «Папанинской дачи» предусматривает устройство удобных пешеходных аллей, установку скамеек, создание зон отдыха для посетителей разных возрастов, детский игровой комплекс, летний кинотеатр, новую систему освещения, дополнительное озеленение и цветники. Кроме того, в рамках проекта будет благоустроена и пешеходная аллея по улице Пушкинская, которая проходит вдоль жилых домов.

Работы по благоустройству парка «Папанинской дачи» начнутся в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.