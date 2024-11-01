В Королеве проведено обустройство уличного освещения
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В Королеве в рамках проекта «Светлый город» выполнены работы по обустройству линий наружного освещения по 6 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Фонари появились по следующим адресам:
- от ул. Станционная, 47А до ул. Дурылина;
- ул. Павлова, д. 2;
- ул. Папанина, д. 5,7,9/16;
- мкр. Болшево, ул. Комитетский лес, д. 15;
- ул. Сакко и Ванцетти, д. 34;
- пр-т Космонавтов, д. 30.
Адресный перечень мест установки нового освещения сформирован на основании пожеланий жителей по итогам голосования на портале «Добродел».
Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года и направлен на ликвидацию неосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей. Ежегодно на территории Подмосковья капитально ремонтируются и строятся 600 км новых линий наружного освещения.
Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.