В Королеве проведено обустройство уличного освещения

сегодня в 13:53

В Королеве в рамках проекта «Светлый город» выполнены работы по обустройству линий наружного освещения по 6 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонари появились по следующим адресам:

от ул. Станционная, 47А до ул. Дурылина;

ул. Павлова, д. 2;

ул. Папанина, д. 5,7,9/16;

мкр. Болшево, ул. Комитетский лес, д. 15;

ул. Сакко и Ванцетти, д. 34;

пр-т Космонавтов, д. 30.

Адресный перечень мест установки нового освещения сформирован на основании пожеланий жителей по итогам голосования на портале «Добродел».

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года и направлен на ликвидацию неосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей. Ежегодно на территории Подмосковья капитально ремонтируются и строятся 600 км новых линий наружного освещения.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.