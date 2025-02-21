В Королеве прошло возложение цветов в честь Дня защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Королеве состоялась церемония возложения цветов к памятникам воинской славы. Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале ., сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятиях приняли участие глава города Игорь Трифонов, депутат Госдумы Денис Кравченко, советник генерального директора КТРВ и ветеран боевых действий Владимир Бугреев, благочинный Королевского округа отец Димитрий, участники СВО и их семьи, депутаты городского совета, ветераны, юнармейцы, школьники, студенты и жители.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы на Мемориале Славы и почтили память героев, отдавших жизнь за Родину, минутой молчания. Традиционно возложения прошли у памятника В. Г. Грабина, у обелисков Воинской Славы в микрорайонах Юбилейный, Текстильщик и Первомайский.

«Вспомнили тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Кто пал на поле боя, самоотверженно сражаясь за свою страну, за свой народ. Всем героям, вечная слава!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.