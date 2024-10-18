В Королеве прошло открытие Международной космической олимпиады

В рамках церемонии открытия с приветственными словами к школьникам обратились глава наукограда Королева Игорь Трифонов, депутат Государственной Думы Алла Полякова и заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Также на мероприятии присутствовали космонавты Юрий Усачев и Александр Калери.

Одним из ключевых моментов открытия стал традиционный сеанс прямой связи с российскими космонавтами на Международной космической станции. Участники олимпиады получили уникальную возможность задать вопросы бортинженерам Александру Гребенкину, Алексею Овчинину и Ивану Вагнеру.

Международная космическая олимпиада, посвященная в этом году 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, завершится 25 октября. Ее участниками стали не только школьники из России, но и из других стран: Беларуси, Таджикистана и Азербайджана. Участников ждут соревнования по физике, математике, информатике, а также творческие конкурсы.

Закрытие олимпиады и награждение победителей состоится в Лицее № 5 города Королева.

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