В Королеве прошел отбор Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Королеве прошли отборочные игры муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди образовательных организаций города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом отборочном турнире за право выхода на региональный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сражались четыре команды учеников 8-11 классов из гимназии «Российская школа», гимназии № 11, гимназии № 3 и лицея № 19.

На протяжении всего турнира на площадке лицея № 19 развернулась настоящая борьба. Каждая игра стала настоящим сражением. Ребята продемонстрировали на площадке не только индивидуальное мастерство, но и умение взаимодействовать друг с другом, работать в команде, принимать решения в условиях быстротечности игры. Каждая передача мяча, это результат упорных тренировок.

В итоге по результатам всех игр победителем муниципального отбора стала команда лицея № 19. Впереди у ребят подготовка к региональному этапу, в котором примут лучшие команды школ Подмосковья.

Также сегодня должен определиться и победитель муниципального этапа Королёвской школьной лиги среди девушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.