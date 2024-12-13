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В Королеве прошли мероприятия по пресечению незаконной торговли

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городской администрации совместно с сотрудниками полиции регулярно проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли. В ходе очередной проверки обнаружили незаконную продажу скоропортящихся продуктов в Королеве вблизи станции Подлипки-Дачные. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недобросовестные продавцы допустили сразу несколько нарушений: торговля велась в непредназначенном для этого месте, не соблюдались санитарные нормы, продукты хранились в ненадлежащих условиях, представляя угрозу для здоровья потребителей.

В ходе рейда продукцию нарушителей изъяли, а на продавцов составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь им грозит немаленький штраф в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.