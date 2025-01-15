В Королеве прошла встреча молодежи с космонавтом Олегом Кононенко

Первой встречей в новом году в рамках проекта «Профессиональная ориентация молодежи» партии «Единая Россия» стала беседа молодежи наукоградаКоролевс летчиком-космонавтом, Героем России, депутатом муниципального Совета Королева, членом фракции «Единая Россия» Олегом Кононенко. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Олег Дмитриевич поговорил со студентами Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета им. А. А. Леонова и волонтерами о выборе профессии, потому что это важный шаг, который может определить всю дальнейшую жизнь человека. Он рассказал о своем пути к космонавтике, поделившись моментами, когда он совершал трудные выборы и преодолевал большие преграды, чтобы добиться своей мечты.

«Каждая большая мечта начинается с небольшой, ее нужно просто развивать и двигаться к ней шаг за шагом», — подчеркнул он. Космонавт также выделил, что ключевыми качествами, которые могут помочь в любой профессии, являются настойчивость, желание учиться и умение работать в команде.

Молодые люди задавали вопросы, интересуясь, как правильно выбрать путь в сложной и быстро меняющейся сфере технологий. Олег Дмитриевич порекомендовал проводить время на стажировках и практике, чтобы получить реальное представление о профессии и ее специфике.

«Знакомство с различными профессиями помогает нам лучше понять себя, свои интересы и приоритеты, а также расширяет наши знания и возможности», — отметила координатор партийного проекта «Профессиональная ориентация молодежи» в Королеве Мария Масик.

Подобные инициативы позволяют молодым людям осознанно подходить к выбору профессии, исследовать свои интересы и стремиться к высоким целям. Важно, что такие беседы помогают формировать активную гражданскую позицию среди молодежи и мотивируют их внедряться в профессиональную деятельность с уверенностью.

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