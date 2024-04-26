В Королеве прошла лекция по предупреждению детского травматизма на ж/д

Вчера в Королеве для учеников 7-8 классов гимназии № 17 провели лекцию по предупреждению детского травматизма на железной дороге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская Илья Скачков рассказал ребятам, что железная дорога — зона повышенной опасности и любая неосторожность может стоить жизни. Поэтому, нужно проявлять бдительность и соблюдать элементарные правила и переходить пути только в специально оборудованных местах. Внимательно смотреть на светофоры и ориентироваться на звуковую сигнализацию.

Заместитель начальника ГКУ АПИ МУ «Север» Карен Акопов, в свою очередь добавил, что при приближении к железнодорожным путям обязательно нужно убирать наушники и телефон, снимать капюшон, а при приближении поезда не подходить близко к железнодорожному полотну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.