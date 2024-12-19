В Королеве прошел региональный этап фестиваля беспилотных авиационных систем

В Королеве на базе МЦК-техникума имени С. П. Королева в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» прошел региональный турнир по беспилотным авиационным системам «На крыльях мечты». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С развитием технологий беспилотных авиационных систем (БАС) возникла необходимость в подготовке специалистов, которые могут не только управлять этими устройствами, но и разрабатывать, обслуживать и внедрять их в различные сферы экономики. Сегодня одним из главных препятствий на пути роста этой индустрии является нехватка кадров, обладающих соответствующими навыками. Турнир «На крыльях мечты» стал одной из возможностей для привлечения молодежи в эту инновационную сферу, а также дополнительной мотивацией для получения инженерного образования.

В мероприятии приняли участие 17 команд из школ и колледжей Московской области.

Школьники и студенты показали свое мастерство от сборки до пилотирования в 6 номинациях:

скоростное пилотирование на симуляторе;

тестирование «В мире БПЛА»;

математика для БПЛА;

физика для БПЛА;

лучший хоровод вокруг Новогодней елки по БПЛА;

Дед Мороз и Снегоручка.

По итогам турнира победителями признаны команда студентов МЦК-ехникум имени С. П. Королева и команда школьников «Авиатор» школы № 10 из Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.