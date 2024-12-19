В Королеве прошел региональный этап фестиваля беспилотных авиационных систем
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В Королеве на базе МЦК-техникума имени С. П. Королева в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» прошел региональный турнир по беспилотным авиационным системам «На крыльях мечты». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С развитием технологий беспилотных авиационных систем (БАС) возникла необходимость в подготовке специалистов, которые могут не только управлять этими устройствами, но и разрабатывать, обслуживать и внедрять их в различные сферы экономики. Сегодня одним из главных препятствий на пути роста этой индустрии является нехватка кадров, обладающих соответствующими навыками. Турнир «На крыльях мечты» стал одной из возможностей для привлечения молодежи в эту инновационную сферу, а также дополнительной мотивацией для получения инженерного образования.
В мероприятии приняли участие 17 команд из школ и колледжей Московской области.
Школьники и студенты показали свое мастерство от сборки до пилотирования в 6 номинациях:
- скоростное пилотирование на симуляторе;
- тестирование «В мире БПЛА»;
- математика для БПЛА;
- физика для БПЛА;
- лучший хоровод вокруг Новогодней елки по БПЛА;
- Дед Мороз и Снегоручка.
По итогам турнира победителями признаны команда студентов МЦК-ехникум имени С. П. Королева и команда школьников «Авиатор» школы № 10 из Жуковского.
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