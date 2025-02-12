В Королеве прошел первый семинар, посвященный внедрению нейротехнологий в школьную практику

В современном мире школа должна отвечать на вызовы времени и быть готова к изменениям. Одним из таких вызовов на сегодняшний день являются нейротехнологии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Именно они и стали главной темой семинара, который прошел в лицее № 5. Председатель Комитета образования Наталья Гусарова вместе с директорами школ нашего города и экспертами обсудили возможность внедрения нейротехнологий в школьную практику.

Участники акцентировали внимание на вопросах интеграции искусственного интеллекта в образовательные программы. Предполагается, что нейротехнологии помогут избежать перегрузки школьникам и помогут более глубокому и прочному усвоению материала.

Также были затронуты аспекты формирования будущего образовательного пространства, где технологии станут неотъемлемой частью учебного процесса.

Организатором мероприятия выступил Комитет образования городского округа Королёв на основании договора с Ассоциацией школьного кластера по содействию развитию инженерного образования среди молодежи и опережающей подготовке технологических лидеров, исполнительным директором которой является Александр Пименов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.