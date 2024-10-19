В Королеве прошел международный обмен опытом в сфере молодежной политики

Молодежный центр «Космос» в Королеве снова стал площадкой для международного обмена опытом в сфере молодежной политики. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках Международного клуба дружбы при министерстве информации и молодежной политики Подмосковья в наукограде побывали гости из Республики Сенегал.

В составе делегации — депутат Национальной Ассамблеи Республики Сенегал, президент Сенегальского общества авторского права, журналисты, директор библиотеки в Университете Алиуна Диопа в Бамбее, главный координатор Центра профессиональной и технической подготовки в области искусства и культуры.

Главная тема встречи — работа с молодежью. О том, как она организована в Королёве, гостям рассказала директор молодежного центра «Космос» Мария Масик. Речь шла о развитии молодежных проектов и инициатив, волонтерском движении, участии наших ребят в благотворительных акциях.

Это уже вторая встреча, которая прошла в наукограде в рамках областного Международного клуба дружбы, — весной центр «Космос» принимал коллег из Ливии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.